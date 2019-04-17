Пугачева заявила, что Лера Кудрявцева "роется в помойке"

Певица Алла Пугачева резко высказалась в адрес телеведущей Леры Кудрявцевой.

Народная артистка Алла Пугачева обрушилась с жесткой критикой на телеведущую Леру Кудрявцеву и ее программу "Секрет на миллион", пишет "Газет.ru".

В частности, российская Примадонна возмутилась посвященным ей выпуском, в котором принял участие и делился интимными подробностями ее бывший возлюбленный, музыкант Сергей Челобанов.

"Как из помойки, выскакивает девушка очень красивая – ведущая – и в этой помойке начинает рыться, – сказала певица в студии программы "Пусть говорят" в день своего юбилея.

Вместе с тем, к самому Челобанову певица претензий по этому поводу не имеет.

"Не виноваты эти люди, которых спрашивают, что они должны ответить, если уж пришли, – убеждена артистка. – Виноват уровень этих ведущих, дикторов, тем! А потом мне говорят: "Вы, Алла Борисовна, ничего не понимаете, ведь это грязное и противное дает рейтинг!" Да к черту такой рейтинг! Вы должны воспитывать, показывать, чтобы люди стремились к хорошей жизни!".

Пугачева подчеркнула, что устала молча наблюдать за тем, как ее бывшие мужчины поливают ее грязью, а непорядочные журналисты на этом наживаются.