"Пуховые платки вязаные, носки вязаные, рейтузы вязаные – все забрали!"

Бывшему руководителю управления потребительского рынка Петрозаводска пришлось отвечать в суде за пресечение несанкционированной торговли.

Суд Петрозаводска рассмотрел 7 октября иск жительницы карельской столицы Зайнаб Абакаровой к бывшему руководителю управления потребительского рынка городской администрации Надежде Курбатовой, которая в недавнем прошлом отвечала в мэрии за борьбу с незаконной торговлей. Собственно, эта борьба и оказалась причиной иска госпожи Абакаровой, которая считает себя пострадавшей от рейда городских властей по пресечению несанкционированных торговых точек. Во время июньского рейда, который проводила экс-руководитель управления потребительского рынка вместе со своими подчиненными, сотрудники муниципального унитарного предприятия "Автоспецтранс" вывезли на свалку товар Абакаровой, и та потребовала от бывшей чиновницы его вернуть. Как утверждает пострадавшая, у нее забрали пуховые платки и шерстяные носки, которые она сама вязала, и теперь ей нечем заплатить за съем жилья.

"Это мой тяжелый труд, который я копила с Ленинградского рынка! Я все копила-копила, а они пришли и все забрали. Пуховые платки, хорошие, вязаные, носки вязаные, рейтузы вязаные! Все то, что я руками там вязала – клянусь, на холоде стояла, вязала, на улице сидела и под дождем вязала! – все они взяли и выкинули. Я три месяца не могу платить деньги за квартиру съемную. Я не могу платить, меня на улицу выгонят с моими детьми! У меня муж болеет, нога болит, в трех местах у него тромб, он не может работать!", – заявила в суде Зайнаб Абакарова.

Подробнее о конфликте читайте в репортаже из зала суда.