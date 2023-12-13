Пункты пропуска на границе с Финляндией будут закрыты 15 декабря

Граница вновь закрылась полностью, а не частично до 14 января 2024 года.

Как пишет ИА Регнум, Финляндия закрыла открытые в этот же день, 14 декабря, два пограничных контрольно-пропускных пункта на границе с Россией. Об этом заявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен.

Во время парламентских слушаний она сообщила о принятии правительством соответствующего решения. Таким образом граница вновь закрылась полностью, а не частично до 14 января 2024 года. Об этом сообщило финское агентство Yle.

Как передавало ИА Регнум, ранее о намерениях финского руководства опять закрыть КПП написала газета Helsingin Sanomat. В публикации говорилось, что поводом стал «наплыв беженцев».

Ранее в тот же день, 14 декабря, два из восьми КПП на российско-финской границе («Ниирала» и «Ваалимаа») возобновили работу. Они должны были функционировать до 14 января.