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Пункты санобработки появились на территории аэропорта "Петрозаводск"

Новости. Общество
16:10, 19 Мая 2020
фото: © Страница главы Карелии Артура Парфенчикова "ВКонтакте" / vk.com/id419407976
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Два мобильных пункта санитарной обработки людей и техники на базе пневмокаркасных модулей приобретены для карельского аэропорта.

По словам главы Карелии Артура Парфенчикова в соцсети "ВКонтакте", это обеспечит дополнительную безопасность работников и посетителей аэропорта.

"Наличие такого спецоборудования обязательно для всех современных международных аэропортов – это требования системы гражданской обороны. В таких модулях, к примеру, проводится обработка людей и техники в случае радиологического, химического или биологического заражения", – отметил Парфенчиков.

Аэропорт уже сейчас готов возобновить регулярное авиасообщение по всем маршрутам, однако пока это не позволяет сделать эпидобстановка в нашей стране и за рубежом, заключил глава Карелии.

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