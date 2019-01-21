Пушистая лиса вновь пришла к бассейну в Петрозаводске

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На Древлянке снова запечатлели рыжую плутовку из леса.
Как сообщатся в паблике "Живой Петрозаводск", горожанин запечатлел лису, которая вышла к бассейну на улице Хейкконена на Древлянке.
Ранее пушистую лису уже видели у бассейна на Древлянке и даже снимали ее на видео.
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