Пушистая лиса вновь пришла к бассейну в Петрозаводске

На Древлянке снова запечатлели рыжую плутовку из леса.

Как сообщатся в паблике "Живой Петрозаводск", горожанин запечатлел лису, которая вышла к бассейну на улице Хейкконена на Древлянке.

Ранее пушистую лису уже видели у бассейна на Древлянке и даже снимали ее на видео.