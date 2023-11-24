Пушистую гостью-красавицу заметили в центре города на юго-западе Карелии

Пушистая красавица бодро пробежалась по городской улице.
Рыжая гостья-красавица попала в объектив видеокамеры в карельском городе Сортавала.
Видео с лесной гостьей опубликовали в паблике « ».
«Центр города, возле музыкальной школы», — написал автор видео в соцсети.
«Пушистая, красивая», — добавил горожанин.
Ранее мы писали о рыбаках-юмористах, оставивших своеобразное послание в виде фотографии.
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