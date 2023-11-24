Пушистую гостью-красавицу заметили в центре города на юго-западе Карелии

фото: © Скриншот с видео: Роман Беляев / Подслушано в Сортавала / ВК

Пушистая красавица бодро пробежалась по городской улице.

Рыжая гостья-красавица попала в объектив видеокамеры в карельском городе Сортавала.

Видео с лесной гостьей опубликовали в паблике «Подслушано в Сортавала».

«Центр города, возле музыкальной школы», — написал автор видео в соцсети.

«Пушистая, красивая», — добавил горожанин.

Ранее мы писали о рыбаках-юмористах, оставивших своеобразное послание в виде фотографии.