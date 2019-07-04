Подписаться
Новости. Общество
10:23, 04 Июля 2019

Пусть электричество будет добрым!

Загрузка...

Предупредите близких об опасности нахождения вблизи энергообъектов.

В разгаре летняя пора отпусков и каникул. В это время ни детям, ни взрослым совсем не хочется думать об опасности. Однако печальные события с участием несовершеннолетних чаще всего происходят именно в летнее время, когда контроль взрослых за ребенком ослаблен. Помните: одна из главных опасностей для детей – игры и отдых возле энергетических объектов. Это и трансформаторные подстанции, и линии электропередачи. Находясь вблизи этих объектов, ребенок рискует получить серьезную травму или, что самое страшное, погибнуть.

Специалисты "Карелэнерго" обращаются, в первую очередь, к родителям: предупредите своих детей об опасности поражения электрическим током!

Расскажите детям, что энергообъекты – источники повышенной опасности. Вход на их территорию разрешен только специалистам энергокомпании, имеющим соответствующий допуск. Приближаться к действующим электроустановкам смертельно опасно. Каждый ребенок должен знать, что получить удар электрическим током высокого напряжения можно, даже не дотрагиваясь до оборудования, достаточно лишь приблизиться к токоведущим частям на недопустимо близкое расстояние.

Для предотвращения случайного проникновения посторонних лиц в электроустановки и их поражения электрическим током, на всех без исключения энергообъектах размещены специальные предупреждающие знаки и плакаты. Покажите их детям! Пренебрегать ими, а тем более снимать и срывать – недопустимо.

В помощь детям, родителям и педагогам разработан специализированный портал о безопасном электричестве "Подружись с электричеством".

При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или повреждённых дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, обнаружении сорванных знаков и плакатов по электробезопасности во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно позвонить на единый телефон "горячей линии" "Россети Северо-Запад" 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный с мобильных и стационарных телефонов по всей России).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2019, 15:12
Андрей Кураев: "Православная вера – это вера в церковь"
30.06.2019, 09:21
Диакон Кураев: "Храбрые люди Петрозаводска. За такие песни можно и двушечку получить"
27.06.2019, 14:25
В Петрозаводске 16-летняя девушка погибла от удара током, включив водонагреватель
02.07.2019, 11:25
ФОТО: Петрозаводск после дождя "поплыл"
01.07.2019, 13:12
Рабочий погиб под катком на трассе "Сортавала"
28.06.2019, 19:30
Куда пойти в Петрозаводске 29 июня: День города

Аналитика

03.07.2019 16:00
Расследование
Облако в дырявых штанах 6
Компания, которую правительство Карелии называет новым крупным инвестором, имеет в штате одного сотрудника и числится в реестре налоговых должников.
Суд Петрозаводска озадачился "национальным вопросом" 1
03.07.2019 14:56
Андрей Кураев: "Православная вера – это вера в церковь" 3
01.07.2019 15:12
Ухудшать положение ветеранов труда не позволяет федеральный закон 9
01.07.2019 13:43
Сергей Пирожников: "Это самый важный проект в моей жизни" 3
01.07.2019 11:38
Вся аналитика

Чтиво

03.07.2019 12:35
Личное мнение
Про свободу и "колбасу" 2
Политические свободы благополучия не гарантируют, но когда их нет, государство с неизбежностью превращается в репрессивную машину, считает политолог Олег Реут.
"Это - моё"
30.06.2019 08:53
"Предприниматель будет сидеть" 9
26.06.2019 15:40
Пока первое лицо в офисе… 6
21.06.2019 13:23
архив чтиво

Медиа

Кондопожский ЦБК отметил 90-летний юбилей
01.07.2019 09:39
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»