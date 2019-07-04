Пусть электричество будет добрым!

Предупредите близких об опасности нахождения вблизи энергообъектов.

В разгаре летняя пора отпусков и каникул. В это время ни детям, ни взрослым совсем не хочется думать об опасности. Однако печальные события с участием несовершеннолетних чаще всего происходят именно в летнее время, когда контроль взрослых за ребенком ослаблен. Помните: одна из главных опасностей для детей – игры и отдых возле энергетических объектов. Это и трансформаторные подстанции, и линии электропередачи. Находясь вблизи этих объектов, ребенок рискует получить серьезную травму или, что самое страшное, погибнуть.

Специалисты "Карелэнерго" обращаются, в первую очередь, к родителям: предупредите своих детей об опасности поражения электрическим током!

Расскажите детям, что энергообъекты – источники повышенной опасности. Вход на их территорию разрешен только специалистам энергокомпании, имеющим соответствующий допуск. Приближаться к действующим электроустановкам смертельно опасно. Каждый ребенок должен знать, что получить удар электрическим током высокого напряжения можно, даже не дотрагиваясь до оборудования, достаточно лишь приблизиться к токоведущим частям на недопустимо близкое расстояние.

Для предотвращения случайного проникновения посторонних лиц в электроустановки и их поражения электрическим током, на всех без исключения энергообъектах размещены специальные предупреждающие знаки и плакаты. Покажите их детям! Пренебрегать ими, а тем более снимать и срывать – недопустимо.

В помощь детям, родителям и педагогам разработан специализированный портал о безопасном электричестве "Подружись с электричеством".

При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или повреждённых дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, обнаружении сорванных знаков и плакатов по электробезопасности во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно позвонить на единый телефон "горячей линии" "Россети Северо-Запад" 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный с мобильных и стационарных телефонов по всей России).