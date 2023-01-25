«Пусть веселится, лапца-дрица»: спикер Заксобрания Карелии поздравил с 92-летием ученого и врача Анатолия Зильбера

Анатолий Зильбер - легенда отечественной анестезиологии и реаниматологии не только серьезный ученый и врач, но и человек с прекрасным чувством юмора.

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети поздравил с днем рождения известного врача, писателя и педагога Анатолия Зильбера.



«Сегодня отмечает день рождения ученый с мировым именем, мой учитель и человек, у которого я продолжаю учиться и по сей день, - написал Шандалович. - Собрал несколько интересных фактов из биографии этого удивительного человека, создателя одного из первых в нашей стране отделений ИТАР, легенды отечественной анестезиологии и реаниматологии».



Итак, по информации спикера карельского парламента, Анатолий Петрович Зильбер:



- в школе мечтал стать ядерным физиком;



- в годы учебы в 1-м Ленинградском медицинском институте играл в джазовом оркестре под управлением советского композитора-песенника, дирижера Ильи Семеновича Жака. Прекрасно играет на фортепиано и аккордеоне;



- первую реанимацию пациента в Карелии провел в 1958 году с помощью шнура от настольной лампы, который был подключен к электрической сети;



- с 1949 года увлечен врачами-труэнтами — теми, кто добился успеха в медицине и других сферах деятельности. Собрал досье на более 4 000 таких врачей;



- часы в его рабочем кабинете в Республиканской больнице им. В.А. Баранова идут в обратную сторону;



- в студенческие годы начал собирать коллекцию книг, сейчас в ней более 3 тысяч экземпляров. Среди раритетов - единственный уцелевший экземпляр альбома отечественного хирурга Николая Ивановича Пирогова.



«Анатолий Петрович, от всей души желаю Вам крепкого здоровья, долголетия и успехов во всех начинаниях! – написал Элиссан Шандалович. - Оставайтесь таким же энергичным, неравнодушным и увлеченным человеком! Счастлив, что мне довелось быть вашим учеником».



P.S. Анатолий Зильбер - это не только серьезный ученый и врач, но и человек с прекрасным чувством юмора. Посмотрите видео с капустника Республиканской больницы.