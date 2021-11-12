Путешественник из Карелии собрался добраться на велосипеде до Владивостока

Велопутешественник из Кондопоги Михаил Шафоростов отправится в одиночный поход по России с юго-запада на восток.

Двадцатилетний кондопожанин Михаил Шафоростов, который в прошлом году доехал на велосипеде до Севастополя, поделился со своими подписчиками в соцсети новыми планами. В скором времени он отправится в велопоход с конечной точки предыдущего трипа к Тихоокеанскому побережью.

«Рад снова сообщить о том, что я собрался в дальний путь! Как же долго я этого ждал. Месяцы тянулись бесконечностью и сборами!» - пишет Михаил.

Велопушественник напомнил, что за его спиной уже 26 тыс. километров, из которых 11 тыс. км за 2021 год. Прошлый сезон для кондопожанина был насыщенным. Сначала, в апреле, он выбрался в четырехдневный поход и впервые ночевал в палатке, в одиночку, да еще и в минус три градуса ночью. Тогда за четыре дня он преодолел практически 800 километров и понял, велопоход - время, когда он искренне счастлив.

«Позже, с мая по август, я объехал два крупнейших озера Европы - Онежское и Ладожское. Позже, махнул на север и почти добрался до Мурманска. И вот, объездив почти всю Карелию, я решился на отчаяно-важный для себя трип на четыре тысячи километров - из Карелии до Севастополя! И за 34 дня я сделал это! Это было потрясающе и мне не хотелось возвращаться домой после долгих пяти недель странствий» - вспоминает Михаил Шафоростов.

Велосипедист признался, что уже в октябре прошлого года знал, что обязательно отправится в новый поход и готовился к нему.

«И вот, 2022 настал. В скором времени я отправлюсь в одиночный поход по России с юго-запада на восток! С конечной точки предыдущего трипа к Тихоокеанскому побережью! И все своим ходом на железном коне - велосипеде! Буду рад приглашениям в гости в пути! И тем, кто покажет город!» - пишет кондопожанин.