Путешественник рассказал, чем Карелия лучше Берлина и Барселоны

Альпинист Владимир Ившин рассказал о летних приключениях в Карелии и объяснил, чем его привлекает такой отдых.

Путешественник и альпинист Владимир Ившин на сайте "Сила ветра" рассказал, что был поражен многообразием природы Карелии, куда отправился в путешествие по местным диким местам.

"Огромные озера с точками заросших соснами островов, спокойные реки, бурные реки, все виды лесов, пустынные деревеньки, по крыши утопающие в безымянных цветах, и бесконечное множество диких животных. Грести, понятно дело, приходилось до изнеможения. Проходили на байдарках через пороги, "варились" в "бочках", садились на мель, "килялись". Шторм был, само собой, — куда без него. Вокруг нас угрожающе валились деревья. Красные закаты. Еда на костре. Рыба. Мидии в водорослях около Белого моря, которые потом варили в ведре. Получалось вкуснее, чем в Брюгге. Водоросли, кстати, там тоже съедобные. Но это на любителя. А в заключительный день — походная баня, построенная на берегу очередного острова из камней и обычного тента", - рассказал Владимир Ившин.

Он отметил, что столкнулся с удивительной природой, как только выбрался из черты карельской столицы.

"Цивилизация кончилась практически сразу после Петрозаводска. Началась буйная природа", - делится впечателниями путешественник.

Владимир Ившин увидел в Карелии альтернативный вариант для путешествий.

"Мои московские друзья мне регулярно задают один и тот же вопрос — зачем ехать куда-то с палаткой в надежде посмотреть красивые пейзажи, чтобы там всячески страдать, лишая себя удовольствия пользоваться благами цивилизации в одном из модных европейских городов. Обычно я мычу в ответ что-то невразумительное — кажется, мне совершенно нечего сказать в ответ! Но у меня есть встречный вопрос: а зачем друг за другом мотаться в Барселону или какой-нибудь Берлин, выкладывая селфи с одних и тех же улиц? Зачем тратить время на то, чтобы из одного мегаполиса поехать в другой?", - рассказал автор заметок.

Ранее сообщалось, что в 2021 году запустят первые международные маршруты "Одна Карелия – две страны".