В 2021 году запустят первые международные маршруты "Одна Карелия – две страны"

Как сообщил директор информационного туристского центра региона Алексей Тигушкин, суть путешествия – посещение русской и финской Карелии за одно путешествие.

Власти Карелии совместно с представителями туриндустрии региона и Финляндии разработали четыре новых маршрута под брендом "Одна Карелия – две страны", объединивших достопримечательности республики и Восточную и Северную Карелии на территории соседнего государства, пишет ТАСС со ссылкой на директора информационного туристского центра Карелии Алексей Тигушкин.

"Новая дестинация, которую мы планируем запустить в 2021 году, – это трансграничные маршруты. В январе этого года на международной выставке Matka в Хельсинки на воркшопе мы встречались с зарубежными компаниями совместно с нашими партнерами из информационного центра в Йоэнсуу. В результате были разработаны четыре программы – три летних, одна зимняя – под единым названием "Одна Карелия – две страны". Суть путешествия – посещение русской и финской Карелии за одно путешествие", – сказал собеседник агентства.

Территории по обе стороны границы объединены карельским языком, культурой, кухней и другими традициями. Два маршрута из четырех включают посещение Валаамского монастыря и горного парка "Рускеала" на территории российского региона. В Финляндии туристам предложат экскурсии по национального парку "Коли", посещение коммуны в финской провинции Северная Карелия Илонмантси, где сохраняют традиции рунопения, а в зимнее время туристам предложат лыжные мастер–классы. Начать путешествие можно будет как из Санкт–Петербурга, осмотрев Северную столицу России, так и из финского города Йоэнсуу, расположенного неподалеку от границы с Россией.

"Это та изюминка, которая отличает нас от многих других регионов страны, интерес уже есть от немецкоязычных туроператоров Германии, Австрии и двух туроператоров из Соединенных Штатов. По их словам, это однозначно тот продукт, который сегодня будет очень интересен и востребован для западного путешественника", – отметил Тигушкин.

В управлении по туризму также сообщили, что для развития трансграничных маршрутов ключевым будет решение федеральных властей о включении Карелии в проект по упрощенному порядку въезда для иностранцев в Россию по электронным визам. Власти республики рассчитывают, что этот вопрос будет решен в 2021 году.