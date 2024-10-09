Путешественники бронируют отдых в Карелии раньше, чем в Египте

Яндекс Путешествия составили рейтинг самых востребованных направлений отдыха на новогодние праздники, куда вошла Карелия.

В сервисе Яндекс Путешествия составили рейтинг наиболее востребованных у россиян направлений отдыха на новогодние праздники, как зарубежных, так и внутрироссийских. В число последних вошла Карелия.

«В ряде российский регионов бронирование отелей начинается гораздо раньше, чем в других местах. Причины этого заключаются в высокой популярности направлений, ограниченном количестве мест и растущем интересе к внутреннему туризму. Например, в Мурманскую область едут за полярным сиянием, в Карелию и на Байкал — за уникальной чистой природой», — отметил в сервисе.

По самому раннему сроку бронирований Карелия оказалась на 6 месте в России. Чаще всего туристы бронируют жилье в Карелии на новогодние праздники за 155 дней, а средняя стоимость ночи составляет 11.8 тысячи рублей.

Характерно, что россияне начинают бронировать отдых в Карелии на новогодние праздники раньше, чем, к примеру, В Египте, Китае, Франции или Белоруссии.