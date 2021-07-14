Путешественники на яхте «Мария» прибудут в Петрозаводск

Участники экспедиции «Большая Арктическая Регата – 2021» посетят карельскую столицу.

В Петрозаводск прибудет экспедиция «Большой Арктической Регаты — 2021». Об этом сообщает пресс-центр карельской столицы.

Яхта «Мария», на которой экипаж экспедиции бороздит водные просторы северных территорий, прибудет в Петрозаводск в ночь с 16 на 17 июля и пришвартуется к Александровской пристани (ООО «Петрозаводская судоходная компания»).

17 июля с 9.00 до 18.00 желающие получат возможность посетить судно, узнать о тонкостях морского дела и кораблестроения, побеседовать с путешественниками. Экскурсию по яхте проведет ее капитан Константин Пашинский, в прошлом командир стратегического подводного крейсера и глава ГИМС Санкт-Петербурга.

Сообщается, что в июне экипаж яхты «Мария» уже знакомился с карельской столицей и ее акваторией. Менее чем за месяц команда энтузиастов прошла более полутора тысяч километров по открытым водоемам нескольких регионов.