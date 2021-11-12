Путешествие в Карелию можно совершить, спустившись в московское метро

Департамент транспорта Москвы вместе с Ростуризмом реализовал проект «Путешествие в Россию», сообщили в правительстве Карелии.

На Сокольнической линии Московского метрополитена запустили тематический поезд «Путешествие в Россию». На внутренние и внешние поверхности поезда нанесена информация о 20 интересных и уникальных точках туристского притяжения в 19 регионах России, в том числе в Республике Карелия. Информация также содержит QR-коды, при переходе по которым пассажиры могут попасть на специально разработанный сайт и получить больше информации о выбранном регионе. Поезд будет ходить по «красной ветке» 6 месяцев, до 29 мая 2022 года.

Проект реализуется Ростуризмом совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Содействие в подготовке информационных материалов о нашем регионе оказал Информационный туристский центр Республики Карелия.