Путин и Парфенчиков наградили жителей Карелии за заслуги перед республикой

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил жителей Карелии, получивших высокие награды.

Указом президента России Владимира Путина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден Вячеслав Иванович Кашин - член Президиума Карельской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Государственной награды он удостоен за активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Почетным знаком Главы Карелии "За вклад в развитие Республики Карелия" поощрил работников Республиканской больницы им. В. А. Баранова:

- Татьяну Бачинскую, старшую медсестру,

- Людмилу Келкка, медсестру консультативной поликлиники,

- Светлану Кузьмину, медсестру медико-генетической консультации,

- Елену Русакову, старшую медсестру центра "Диабет",

- Татьяну Жданович, ведущего программиста.

Таким образом отмечаем вклад работников в развитие здравоохранения Карелии, их многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

Кроме того, почетным знаком поощрен митрополит Петрозаводский и Карельский Константин – за вклад в формирование культуры мира и согласия, развитие государственно-конфессиональных отношений.

"Спасибо за ваш труд, друзья, верность избранному делу – это достойно глубокого уважения! Желаю вам дальнейших успехов, здоровья и благополучия!" - написал Артур Парфенчиков.