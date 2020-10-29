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Путин и Парфенчиков наградили жителей Карелии за заслуги перед республикой

Новости. Общество
14:30, 30 Октября 2020
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
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Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил жителей Карелии, получивших высокие награды.

Указом президента России Владимира Путина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден Вячеслав Иванович Кашин - член Президиума Карельской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Государственной награды он удостоен за активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Почетным знаком Главы Карелии "За вклад в развитие Республики Карелия" поощрил работников Республиканской больницы им. В. А. Баранова:
- Татьяну Бачинскую, старшую медсестру,
- Людмилу Келкка, медсестру консультативной поликлиники,
- Светлану Кузьмину, медсестру медико-генетической консультации,
- Елену Русакову, старшую медсестру центра "Диабет",
- Татьяну Жданович, ведущего программиста.

 

Таким образом отмечаем вклад работников в развитие здравоохранения Карелии, их многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

Кроме того, почетным знаком поощрен митрополит Петрозаводский и Карельский Константин – за вклад в формирование культуры мира и согласия, развитие государственно-конфессиональных отношений.

"Спасибо за ваш труд, друзья, верность избранному делу – это достойно глубокого уважения! Желаю вам дальнейших успехов, здоровья и благополучия!" - написал Артур Парфенчиков.

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Комментарии

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протестанутый
2020-10-30 16:38:37
Офф, не истери. Когда уже куртку свою постираешь ? А то ходишь зимой и летом грязным желтым цветом.
Off
2020-10-30 16:44:54
протестанутый, ээээ ? Потерялся ? Завязывай бухать, а то вы с киром ,уже с пол Онежского выпили.. ))) П.С Хожу в черной куртке ,есть еще одна черная и зеленая Еще есть пинжаки с кАрманами и штаны из джинсы . ))) А ты все в колготках мерзнешь ?
Протестанутый
2020-10-30 16:09:56
Ну и хорошо! Любят у нас люди и награждать и когда награждают!
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