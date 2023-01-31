Путин: «Мы не будем сводить счеты с теми, кто отступился от Родины»

Российский президент заявил, что в стране не будут устраивать «охоту на ведьм».

Глава государства считает, что Запад будет пытаться «расшатать и расколоть российское общество» и «делать ставку на национал-предателей». Однако, по словам Владимира Путина, в стране не будут устраивать «охоту на ведьм».

«Кто встал на путь прямого предательства, совершая террористические и иные преступления, направленные против безопасности нашего общества, территориальной целостности страны понесет ответственность по закону, — заявил российский президент, выступая 21 февраля с посланием Федеральному собранию. — Но мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам, которые занимаются и занимались раньше „охотой на ведьм“, не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от Родины. Пусть это останется на их совести, пусть они с этим живут — им с этим жить. Главное, что люди, граждане России дали им моральную оценку».