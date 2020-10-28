890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии за сутки коронавирус выявлен еще у 117 человек 1
Сегодня 09:08
Водитель кроссовера сбил 40-летнего мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО) 7
Сегодня 09:41
Пенсионерка в Петрозаводске потеряла 18 тысяч рублей при попытке продать по интернету туфли 1
28.10.2020 17:40
"Мутная" запись 2
Сегодня 13:27
Как действовать, если с вашей карты украли деньги
28.10.2020 19:10
Названы любимые мультфильмы россиян за последние 20 лет 4
28.10.2020 19:40

Путин: "Мы не планируем запускать общенациональный локдаун"

Новости. Политика
15:08, 29 Октября 2020
фото: kremlin.ru
Загрузка...

Президент России высказался за точечные решения по борьбе с коронавирусом с учетом эпидемиологической ситуации в регионах и городах.

В России не планируется введение общенационального локдауна для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая 29 октября на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!", которое проходило в режиме видеоконференции.

Как отметил глава государства, ключевым фактором, который в этом году определил глобальную экономическую динамику, стала эпидемия коронавируса. По оценке Путина, российским властям удалось заметно смягчить последствия эпидемии для отечественной экономики, и "ее спад оказался даже меньше, чем  во многих других странах мира".

"Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный "локдаун", когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается, – сказал президент  – В случае же объективной необходимости с учетом рекомендаций врачей по ситуации в конкретном регионе, городе, муниципалитете будут приниматься оправданные точечные решения, которые позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-10-29 15:55:35
Да уж не до локдаунов , экономика на грани!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.10.2020, 15:20
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
27.10.2020, 12:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно"
26.10.2020, 10:00
Тренды в интерьере 2020
27.10.2020, 16:13
Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике

Аналитика

Сегодня 13:27
Обществоведение
"Мутная" запись 2
Кто избивал осужденного в колонии №9 Петрозаводска, остается загадкой.
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно" 8
27.10.2020 12:27
"С гражданами нужно разговаривать!" 5
27.10.2020 09:29
Кондопожский ЦБК – лидер промышленности Карелии
27.10.2020 09:00
Тренды в интерьере 2020
26.10.2020 10:00
Вся аналитика

Чтиво

27.10.2020 14:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго"
27.10.2020 12:58
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»