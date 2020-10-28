Путин: "Мы не планируем запускать общенациональный локдаун"

Президент России высказался за точечные решения по борьбе с коронавирусом с учетом эпидемиологической ситуации в регионах и городах.

В России не планируется введение общенационального локдауна для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая 29 октября на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!", которое проходило в режиме видеоконференции.

Как отметил глава государства, ключевым фактором, который в этом году определил глобальную экономическую динамику, стала эпидемия коронавируса. По оценке Путина, российским властям удалось заметно смягчить последствия эпидемии для отечественной экономики, и "ее спад оказался даже меньше, чем во многих других странах мира".

"Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный "локдаун", когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается, – сказал президент – В случае же объективной необходимости с учетом рекомендаций врачей по ситуации в конкретном регионе, городе, муниципалитете будут приниматься оправданные точечные решения, которые позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций".