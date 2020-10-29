Путин: "Мы с осторожностью, но пониманием относимся к нетрадиционным бракам"

Президента России не устраивает то, что "нетрадиционные браки не производят детей".

Глава российского государства Владимир Путин неожиданно высказал свое отношение к нетрадиционным бракам. Произошло это на инвестиционном форуме "Россия зовет!", который проходил 29 октября в режиме видеоконференции.

"Мы с определенной осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам, в том числе к нетрадиционным бракам. Я говорю "с пониманием", хочу, чтобы вы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но настороженно", - цитирует Путина РБК.

Как отмечает агентство, глава государства пояснил, что он должен заботиться о решении демографических проблем. "А нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят", - сказал Путин.

