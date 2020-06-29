Путин наградил администрацию Петрозаводска медалью

Администрация Петрозаводска отмечена за участие в Общероссийской акции взаимопомощи "МыВместе", сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Администрация карельской столицы удостоена памятной медали "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе". Грамота подписана президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Таким образом отмечена помощь администрации во время пандемии. Напомним, служебный автотранспорт на регулярной основе выделялся для доставки продуктов и лекарственных препаратов волонтерами к нуждающимся.

Медаль общероссийской акции взаимопомощи "МыВместе" присуждена 42 волонтёрам Карелии, а также Карельскому региональному центру молодежи и Петрозаводскому государственному университету за существенную помощь пожилым, маломобильным и нуждающимся гражданам в условиях тяжелой эпидемиологической ситуации.