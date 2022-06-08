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Путин наградил нескольких жителей Карелии

Новости. Общество
06:40, 15 Июня 2022
фото: Михаил Климентьев/ТАСС

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Президент России Владимир Путин подписал документы о награждении трех жительниц Карелии — учительницы, общественницы и бизнес-омбудсмена.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Благодарностью президента отмечена Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Карелия Елена Гнётова. Как пояснили в правительстве, награда связана с работой омбудсмена по обеспечению защиты прав и интересов предпринимателей.

«Благодарность президента нашей страны Владимира Путина − это огромная честь и общая награда всех тех коллег, кто был со мной на пути к этой награде, кто осуществлял поддержку в деле осуществления помощи предпринимателям», − прокомментировала бизнес-омбудсмен.

По указу главы государства почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителю физики Университетского лицея Петрозаводска Раисе Сеняткиной. Эту награду она получила «за многолетний плодотворный добросовестный труд, профессиональное мастерство, высокие результаты педагогической деятельности, вклад в развитие образования Карелии и России», сказано в сообщении.

Кроме того, благодарности президента Российской Федерации удостоена судья в отставке, член комиссии по вопросам помилования на территории Карелии Ольга Хлопотова. Как сообщили в правительстве, она входит в комиссию с 2010 года и участвовала в рассмотрении более 500 ходатайств о помиловании.  Хлопотова награждена «за вклад в укрепление законности и активную общественную деятельность».

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