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Путин наградил олимпийского чемпиона из Карелии орденом за труд и мастерство

Новости. Общество
11:45, 13 Сентября 2021
фото: © Петрозаводск спортивный

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Президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы олимпийскому чемпиону Владиславу Ларину.

В Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца Глава государства встретился с российскими спортсменами — чемпионами и призёрами Игр XXXII Олимпиады в Токио.

Перед встречей с олимпийцами Владимир Путин вручил государственные награды золотым медалистам Олимпиады.
В числе награжденных — петрозаводчанин Владислав Ларин, который на Олимпиаде в Токио завоевал золотую медаль.

«Владислав Ларин вошел в историю карельского тхэквондо как первый олимпийский чемпион. Поздравляем Владислава Ларина, Заслуженного тренера России Сергея Петрова и Федерацию тхэквондо Карелии с таким высоким результатом совместной работы!», — сообщается в паблике «Петрозаводск спортивный».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о присуждении госнаград призерам Олимпийских игр, включая тхеквондиста из Петрозаводска Владислава Ларина.

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Комментарии

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Кеша
2021-09-13 12:46:48
Рост то героя не могли уменьшить наполовину или лидера увеличить .
Театраловед
2021-09-13 11:49:31
Трудящийся ? На каком производстве ?
Гость
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