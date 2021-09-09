Путин наградил олимпийского чемпиона из Карелии орденом за труд и мастерство

Президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы олимпийскому чемпиону Владиславу Ларину.

В Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца Глава государства встретился с российскими спортсменами — чемпионами и призёрами Игр XXXII Олимпиады в Токио.

Перед встречей с олимпийцами Владимир Путин вручил государственные награды золотым медалистам Олимпиады.

В числе награжденных — петрозаводчанин Владислав Ларин, который на Олимпиаде в Токио завоевал золотую медаль.

«Владислав Ларин вошел в историю карельского тхэквондо как первый олимпийский чемпион. Поздравляем Владислава Ларина, Заслуженного тренера России Сергея Петрова и Федерацию тхэквондо Карелии с таким высоким результатом совместной работы!», — сообщается в паблике «Петрозаводск спортивный».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о присуждении госнаград призерам Олимпийских игр, включая тхеквондиста из Петрозаводска Владислава Ларина.