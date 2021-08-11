Президент России наградил олимпийского чемпиона из Карелии орденом Дружбы

Владимир Путин подписал указ о присуждении госнаград призерам Олимпийских игр, включая тхеквондиста из Петрозаводска Владислава Ларина.

За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXIII Олимпиады 2020 года в городе Токио Владислав Ларин награжден орденом Дружбы.

Ранее победителю Олимпийских игр Владиславу Ларину глава Карелии вручил орден «Сампо». Кроме того, тхэквондист получит государственную стипендию от правительства Карелии в размере 2 млн рублей.