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Глава Карелии вручил олимпийскому чемпиону Владиславу Ларину орден

Новости. Общество
11:25, 06 Августа 2021
фото: © Правительство Карелии

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Победитель Олимпийских игр в Токио тхэквондист Владислав Ларин получил из рук руководителя республики Орден «Сампо».

Сегодня, 6 августа, в Зале Благородного собрания Национального музея Карелии состоялась торжественная церемония награждения олимпийского чемпиона Владислава Ларина.

«Обладатель золота Олимпиады удостоен высшей награды Карелии! Сегодня вручил Орден „Сампо“ нашему чемпиону Владиславу Ларину, а также его наставнику, который вел его к победе, Сергею Петрову», — пишет глава Карелии на своей странице в соцсети.

Руководитель региона отметил также и родителей спортсмена. Им вручили почетный знак «За вклад в развитие Республики Карелия».

«Уважаемые Ольга Николаевна и Владимир Владимирович, еще раз спасибо вам за воспитание такого замечательного сына. Сегодня им гордится вся Карелия и вся страна!» — поблагодарил родителей чемпиона Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, победитель Олимпийских игр в Токио тхэквондист Владислав Ларин получит государственную стипендию от правительства Карелии в размере 2 млн рублей. Кроме того, спортсмен и его тренер получили от училища олимпийского резерва в Кондопоге по 500 тысяч рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-08-06 13:27:06
20 лет коту под хвост
Вася
2021-08-06 13:13:57
Когда же каждый будет заниматься своим делом?
Вася
2021-08-06 13:07:43
Я знаю – город будет,

Я знаю – саду цвесть,

Когда такие люди

В стране в советской есть!
театральный критик
2021-08-06 13:05:04
Пусть только не назначат в заксобрание - незабудем непростим
Вася
2021-08-06 12:20:57
Ужас что творится
Бриг
2021-08-06 12:16:25
Спортсмен молодец . другие нет .
театральный критик
2021-08-06 11:38:49
Я вчера этого каратиста на первом канале видел в программе "время покажет" :)
Вася
2021-08-06 13:02:26
театральный критик, 26 июля Кузичев вышел в эфир «Время покажет» в женском парике.
театральный критик
2021-08-06 13:20:44
Вася, агрекалчнутые были в восторге :)
Саныч
2021-08-06 12:24:50
театральный критик, жертва телевизора.
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