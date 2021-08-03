Глава Карелии вручил олимпийскому чемпиону Владиславу Ларину орден

Победитель Олимпийских игр в Токио тхэквондист Владислав Ларин получил из рук руководителя республики Орден «Сампо».

Сегодня, 6 августа, в Зале Благородного собрания Национального музея Карелии состоялась торжественная церемония награждения олимпийского чемпиона Владислава Ларина.

«Обладатель золота Олимпиады удостоен высшей награды Карелии! Сегодня вручил Орден „Сампо“ нашему чемпиону Владиславу Ларину, а также его наставнику, который вел его к победе, Сергею Петрову», — пишет глава Карелии на своей странице в соцсети.

Руководитель региона отметил также и родителей спортсмена. Им вручили почетный знак «За вклад в развитие Республики Карелия».

«Уважаемые Ольга Николаевна и Владимир Владимирович, еще раз спасибо вам за воспитание такого замечательного сына. Сегодня им гордится вся Карелия и вся страна!» — поблагодарил родителей чемпиона Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, победитель Олимпийских игр в Токио тхэквондист Владислав Ларин получит государственную стипендию от правительства Карелии в размере 2 млн рублей. Кроме того, спортсмен и его тренер получили от училища олимпийского резерва в Кондопоге по 500 тысяч рублей.