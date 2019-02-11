Путин назначил экс-главу УФСБ по Карелии председателем Совета при президенте РФ по делам казачества
Новости по теме
Помощник президента РФ Анатолий Серышев назначен председателем Совета при президенте РФ по делам казачества.
Как пишет ТАСС, соответствующее распоряжение, подписанное президентом РФ Владимиром Путиным, опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.
"Внести в состав Совета при президенте РФ по делам казачества... изменения, включив в него Серышева А.А. - помощника президента РФ (председатель Совета) и исключив из него Беглова А.Д.", - говорится в документе.
Анатолий Серышев с декабря 2016 года по июнь 2018 года занимал должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России Владимира Булавина. До этого руководил управлением ФСБ России по Карелии.
В июне 2018 года перешел на работу в администрацию президента РФ, где стал помощником главы государства. С июня того же года входит в Совет при президенте РФ по противодействию коррупции.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии