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Путин назначил Наталью Гуляеву на должность зампредседателя суда в Петербурге

Новости. Общество
12:43, 09 Июня 2020
фото: http://vs.kar.sudrf.ru/
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Президент России Владимир Путин назначил зампредседателя Верховного суда Карелии Наталью Гуляеву на аналогичную должность только в суде Санкт-Петербурга.

Указом президента России Владимира Путина Наталья Гуляева - бывшая супруга Артура Парфенчикова, вместе с которым она училась на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета, назначена на должность зампредседателя Второго апелляционного суда в Санкт-Петербурге.

"Руководствясь статьями 83 и 128 Конституции РФ, а также в соответствии со статьей 11 ФЗ от 14 марта 202 года №30 ФЗ"Об органах судейского сообщества в РФ, постановляю назначить на 6-летний срок заместителем председателя Второго апелляционного суда общей юрисдикции Гуляеву Наталью Алексеевну", - сообщается на Право.ру.

Напомним, ранее Наталья Гуляева подала документы в Верховный суд России для рассмотрения ее кандидатуры на вакантную должность заместителя председателя Второго апелляционного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Mike
2020-06-09 13:14:37
А где новость о том, что Парфенчиков поздравил свою экс с высокой должностью? Почему молчит пресс-секретарь главы? Не порядок в танковых частях! Скоро узнаем на какую должность назначили вторую его жену)))
Изя
2020-06-09 12:52:00
Молодец , не то что некоторые из бывших ...))) :)
кир
2020-06-09 12:46:47
Молодец. Утрет нос главе. :)
zanoza
2020-06-09 12:45:14
Бывших жён не бывает :)
Изя
2020-06-09 13:03:37
:) zanoza, не пара она ему , слишком умна и порядочна ))))
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