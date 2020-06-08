Путин назначил Наталью Гуляеву на должность зампредседателя суда в Петербурге

Президент России Владимир Путин назначил зампредседателя Верховного суда Карелии Наталью Гуляеву на аналогичную должность только в суде Санкт-Петербурга.

Указом президента России Владимира Путина Наталья Гуляева - бывшая супруга Артура Парфенчикова, вместе с которым она училась на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета, назначена на должность зампредседателя Второго апелляционного суда в Санкт-Петербурге.

"Руководствясь статьями 83 и 128 Конституции РФ, а также в соответствии со статьей 11 ФЗ от 14 марта 202 года №30 ФЗ"Об органах судейского сообщества в РФ, постановляю назначить на 6-летний срок заместителем председателя Второго апелляционного суда общей юрисдикции Гуляеву Наталью Алексеевну", - сообщается на Право.ру.

Напомним, ранее Наталья Гуляева подала документы в Верховный суд России для рассмотрения ее кандидатуры на вакантную должность заместителя председателя Второго апелляционного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.