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Путин назначил нового детского омбудсмена России

Новости. Общество
08:40, 28 Октября 2021
фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова

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Президент подписал указ о назначении сенатора от Пензенской области Марии Львовой-Беловой уполномоченным по правам ребенка.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении сенатора Марии Львовой-Беловой детским омбудсменом, он размещен на сайте Кремля, сообщает РИА Новости.

"Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну уполномоченным при президенте России по правам ребенка сроком на пять лет", — говорится в документе.

Ранее президент предложил сенатору стать детским омбудсменом. Путин отметил большой опыт Львовой-Беловой, а также ее общественную работу.

Сенатор поблагодарила президента за оказанное доверие. Она напомнила, что занимается защитой прав детей уже 15 лет.
"Я понимаю, что будут темы, которые для меня пока новые", — сказала Львова-Белова, однако, она надеется, что опыт работы "на земле" с социально незащищенными категориями, многодетными детьми, с сиротами, а также деятельность в Совфеде помогут ей.

Сенатор отметила важность защиты прав детей вне зависимости от их социального статуса. Она также рассказала историю, как в 15 лет в больнице впервые увидела ребенка-отказника и пообещала себе, что, когда вырастет, сделает все, чтобы у детей в России была забота и поддержка взрослых людей.

"Объем работы здесь большой. Миссия в высшей степени благородная. И я от всего сердца, Мария Алексеевна, желаю вам успехов", — сказал президент.

У Львовой-Беловой девять детей: пять рожденных и четверо приемных, а также 13 молодых ребят с инвалидностью под опекой.

Прежний детский омбудсмен Анна Кузнецова после выборов перешла на работу в Госдуму и стала вице-спикером.

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