Путин назначил временно исполняющего обязанности премьер-министра России

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Новости. Политика
20:27, 30 Апреля 2020
фото: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент подписал Указ "Об исполнении обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации".

Как сообщается на kremlin.ru в тексте Указа Владимира Путина: В целях обеспечения непрерывного функционирования органов государственной власти постановляю: Установить, что исполнение обязанностей председателя правительства Российской Федерации Мишустина М.В. осуществляется первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Белоусовым А.Р.

Ранее Мишустин в ходе видеосовещания сообщил, что заразился коронавирусом.

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