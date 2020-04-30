Путин назначил временно исполняющего обязанности премьер-министра России

Президент подписал Указ "Об исполнении обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации".

Как сообщается на kremlin.ru в тексте Указа Владимира Путина: В целях обеспечения непрерывного функционирования органов государственной власти постановляю: Установить, что исполнение обязанностей председателя правительства Российской Федерации Мишустина М.В. осуществляется первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Белоусовым А.Р.

Ранее Мишустин в ходе видеосовещания сообщил, что заразился коронавирусом.