Путин назвал примерный срок свободного выезда россиян за рубеж

Граждане России смогут свободнее посещать другие страны примерно с сентября, когда уровень иммунитета к новому коронавирусу у россиян достигнет примерно 60%.

Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Что касается взаимных поездок, <…> есть ограничения в европейских странах, есть определенные ограничения и у нас, — напомнил он. — Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения РФ…Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские».

«Неплохо было бы, если бы европейские регуляторы признали бы, что люди, привитые нашими вакцинами, ничем не отличаются от тех, кто привит [препаратами компаний] Moderna или Pfizer», — добавил Путин.