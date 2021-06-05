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Путин назвал примерный срок свободного выезда россиян за рубеж

Новости. Общество
20:40, 05 Июня 2021
фото: Валерий Поташов

Граждане России смогут свободнее посещать другие страны примерно с сентября, когда уровень иммунитета к новому коронавирусу у россиян достигнет примерно 60%.

Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 

«Что касается взаимных поездок, <…> есть ограничения в европейских странах, есть определенные ограничения и у нас, — напомнил он. — Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения РФ…Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские».

«Неплохо было бы, если бы европейские регуляторы признали бы, что люди, привитые нашими вакцинами, ничем не отличаются от тех, кто привит [препаратами компаний] Moderna или Pfizer», — добавил Путин.

 

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Комментарии

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Изя
2021-06-05 21:02:09
Все недовольные посетят после выборов принудительно ))))
кир
2021-06-05 20:49:01
Ещё В.Путин, наш президент призвал всех смириться с существованием России. Мы с котом горячо поддержали этот призыв.)))
Гость
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