Путин назвал возможные сроки снятие ограничений по COVID-19 в России

Президент напомнил, что для этого нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения.

Президент России Владимир Путин заявил, что при нынешних темпах вакцинации россиян от коронавируса коллективный иммунитет будет к концу лета.

Он напомнил, что для этого нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения.

"Это произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того как будет создан популяционный иммунитет. Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя", — цитирует "РИА Новости" слова Путина, которые он сказал в эфире канала "Россия 1".