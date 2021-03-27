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Путин назвал возможные сроки снятие ограничений по COVID-19 в России

Новости. Общество
15:22, 28 Марта 2021
фото: kremlin.ru
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Президент напомнил, что для этого нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения.

Президент России Владимир Путин заявил, что при нынешних темпах вакцинации россиян от коронавируса коллективный иммунитет будет к концу лета.

Он напомнил, что для этого нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения.

"Это произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того как будет создан популяционный иммунитет. Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя", — цитирует "РИА Новости" слова Путина, которые он сказал в эфире канала "Россия 1".

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