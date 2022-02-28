Путин назвал суммы выплат семьям военных, погибших на Украине

Президент России Владимир Путин объявил о дополнительных выплатах семьям российских военных, погибших во время специальной операции на Украине.

Всем членам семей военнослужащих, погибших в операции на Украине, будут выплачены 7 миллионов рублей. Им также будет установлена дополнительная выплата в размере 5 миллионов рублей. Об этом заявил в минувший четверг, 3 марта, президент РФ.

«Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременные пособия. Это 7 млн 421 тыс. рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего», — цитирует ТАСС главу государства Владимира Путина, выступавшего на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Но, кроме того, считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере 5 млн рублей», — заявил Путин.

Президент также сообщил о дополнительных выплатах раненым во время специальной операции. «Все военнослужащие, раненные при проведении операции, получат соответствующие выплаты. Имею в виду страховку и единовременное пособие за ранение, травму или контузию», — отметил глава государства. «Если военнослужащий, проходящий службу по контракту, из-за ранения будет признан негодным к военной службе, он получит единовременное пособие в размере 2 млн 968 тыс. рублей, а в случае инвалидности — ежемесячную денежную компенсацию», — отметил Путин, напомнив, что «все эти меры уже предусмотрены законом».

«Вместе с тем считаю, что нужно предусмотреть дополнительные выплаты военнослужащим Минобороны, военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств, участвующим в операции и получившим ранения, по 3 млн рублей», — заявил президент.

«Наши солдаты и офицеры стремятся не допустить жертв среди мирного населения и, к сожалению, сами несут потери. Наш долг — поддержать семьи наших погибших и раненых боевых товарищей, которые сражались за безопасность Отечества, за наш народ, за народ России», — уверен Путин.

Ранее Минобороны России официально назвало число погибших и раненых в боевых действиях на Украине. Среди российских военных, участвующих в специальной операции, потери составили 498 человек, 1597 российских военных получили ранения.