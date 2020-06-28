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Путин объяснил, почему Россия помогала Европе во время пандемии COVID-19

Новости. Политика
16:38, 28 Июня 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Россия оказывала помощь странам Европы во время пандемии COVID-19 не по политическим соображениям, а поскольку им было тяжело, и они об этом попросили.

Об этом заявил глава государства Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1", пишет РИА Новости.

"Вот мы некоторым европейским странам оказывали помощь. Тогда, когда никто им не оказывал, даже ближайшие союзники. Поверьте, мы делали это не из-за каких-то политических соображений, а потому что им было тяжело, и они нас попросили. Мы же не лезли со своими предложениями, нас попросили, мы ответили без всяких соображений на этот счёт политического характера", - сказал Путин.

Он отметил, что попытки скомпрометировать "благородные действия и порывы" РФ заканчиваются неудачей заинтересованных в этом лиц.

"На бытовом, общечеловеческом уровне наша открытая, честная, дружеская позиция РФ, она гражданскому обществу этих стран понятна, и она не может не учитываться в будущем политическим элитами", - добавил российский лидер.

Путин подчеркнул, что в период пандемии всем странам крайне важно объединить усилия в борьбе с общими угрозами, "а наносные вещи, связанные с тем, чтобы любой ценой обеспечить своё доминирование" на международной арене, "ведут в тупик", не дают возможность эффективно функционировать всему международному сообществу.

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