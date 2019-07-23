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Новости. Общество
09:20, 23 Июля 2019
фото: © Михаил Климентьев/ТАСС

Путин объяснил подорожание бензина

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Президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на бензин связан, в основном, с ситуацией на мировых энергетических рынках.

Такое заявление глава государства сделал на встрече с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

"Границы у нас открыты, как там цены повышаются, и у нас подрастает. Надо регулировать. Правительство опомнилось поздновато, но все-таки ввело определенные правила, согласно которым часть средств, которые компании как бы не получили, если бы поставляли на экспорт нефть сырую, они получают от правительства. Потом ситуация на рынках меняется, меняется и взаимодействие между правительством и компаниями по переработке нефти", — сказал Путин, чьи слова цитирует RNS.

Что еще сказал президент о росте цен на топливо, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-07-23 11:10:25
Когда правительство активно начинает регулировать топливный рынок, это со временем приводит к повышению цен на топливо, что характерно в периоды экономических кризисов. Так было в 1996-м, 2000-м, 2008-м годах. Аналогичная ситуация наблюдается сейчас! Мы в полном кризисе!
l
Горожанин
2019-07-23 11:06:55
Мы нефть у себя добываем или на мировых рынках?!
тихоня
2019-07-23 10:29:18
" Ненависть выросла, но возможности парламентского протеста исчерпаны "(С)
Leopol'd
2019-07-23 10:10:12
Т.е. забыл свои слова, что 85% цены - это налоги и акцизы. И рост/падение цен не должен так сильно влиять.
User
2019-07-23 09:56:22
Сказочный...
Американец
2019-07-23 10:04:25
User, да, ты прав. Ты сказочный.............
Саныч
2019-07-23 09:34:09
Джанни Родари
Гость
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