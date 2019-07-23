Путин объяснил подорожание бензина

Президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на бензин связан, в основном, с ситуацией на мировых энергетических рынках.

Такое заявление глава государства сделал на встрече с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

"Границы у нас открыты, как там цены повышаются, и у нас подрастает. Надо регулировать. Правительство опомнилось поздновато, но все-таки ввело определенные правила, согласно которым часть средств, которые компании как бы не получили, если бы поставляли на экспорт нефть сырую, они получают от правительства. Потом ситуация на рынках меняется, меняется и взаимодействие между правительством и компаниями по переработке нефти", — сказал Путин, чьи слова цитирует RNS.

Что еще сказал президент о росте цен на топливо, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".