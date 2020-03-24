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Путин объявил нерабочей следующую неделю и заявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию (СРОЧНО)

Новости. Общество
16:31, 25 Марта 2020
фото: © Алексей Дружинин / РИА Новости
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Владимир Путин в ходе обращения к гражданам России заявил о введении в стране нерабочей недели и перенес дату голосования по поправкам в Конституцию в связи с угрозой распространения коронавируса.

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, намеченное на 22 апреля, будет перенесено из-за угрозы распространения коронавируса.

Также Путин заявил, что следующая неделя должна быть объявлена нерабочей из-за пандемии. Предполагается, что зарплаты сотрудников должны быть сохранены.

Нерабочая неделя продлится с 28 марта по 5 апреля.

"Самое безопасное сейчас – побыть дома", - заявил президент.

Накануне  Владимир Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке. 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
petronik
2020-03-25 17:37:45
А что он будет делать, когда эпидемия начнется? Ее, по-сути, в Роиссе еще нет.
Totalarch
2020-03-25 16:48:48
Только проголосуйте
Сеня
2020-03-25 17:00:23
Totalarch, не писай, проголосуем. Мы помним СВЯТЫЕ воровские девяностые, по которым так скучают либерасты-подпиндосники
Сеня
2020-03-25 16:41:12
абсолютно правильное решение. Либеральное болото просто рыдает кровавыми слезами
grisha
2020-03-25 17:18:26
Сеня, самоликвидируйся.
Саныч
2020-03-25 17:04:03
Сеня, новый, ты чтоль? Реинкарнация?
petronik
2020-03-25 17:33:36
Саныч, точно, "Новый". Та же стилистика.
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