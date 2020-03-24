Путин объявил нерабочей следующую неделю и заявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию (СРОЧНО)

Владимир Путин в ходе обращения к гражданам России заявил о введении в стране нерабочей недели и перенес дату голосования по поправкам в Конституцию в связи с угрозой распространения коронавируса.

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, намеченное на 22 апреля, будет перенесено из-за угрозы распространения коронавируса.

Также Путин заявил, что следующая неделя должна быть объявлена нерабочей из-за пандемии. Предполагается, что зарплаты сотрудников должны быть сохранены.

Нерабочая неделя продлится с 28 марта по 5 апреля.

"Самое безопасное сейчас – побыть дома", - заявил президент.

Накануне Владимир Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке.