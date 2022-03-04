Путин ответил на вопрос о возможности введения военного положения в России

У властей России нет планов вводить в стране особые режимы, включая военное положение.

Как сообщает «Коммерсантъ», об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с сотрудницами российских авиакомпаний. Одна из них спросила главу государства, есть ли планы объявить в России военное положение.

«Военное положение вводится в случае внешней агрессии, у нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет. Что касается особого положения, оно тоже вводится в случае крупномасштабных внутренних угроз. Режим ЧС вводится регионально на случай техногенных катастроф, природных катаклизмов. Мы не планируем вводить никакого положения на территории РФ, нет такой необходимости сегодня», — сказал президент.