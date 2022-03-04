890x80
Реклама
Строительная компания «Баренц Групп» возобновляет продажи квартир
Сегодня 11:19
В Петрозаводске выбрали лучшего классного руководителя
04.03.2022 18:20
Центр управления регионом опроверг фейк о списании денег с банковских карт
04.03.2022 18:25

Путин ответил на вопрос о возможности введения военного положения в России

Новости. Политика
16:52, 05 Марта 2022
фото: © Михаил Метцель / ТАСС

Новости партнеров

У властей России нет планов вводить в стране особые режимы, включая военное положение.

Как сообщает «Коммерсантъ», об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с сотрудницами российских авиакомпаний. Одна из них спросила главу государства, есть ли планы объявить в России военное положение.

«Военное положение вводится в случае внешней агрессии, у нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет. Что касается особого положения, оно тоже вводится в случае крупномасштабных внутренних угроз. Режим ЧС вводится регионально на случай техногенных катастроф, природных катаклизмов. Мы не планируем вводить никакого положения на территории РФ, нет такой необходимости сегодня», — сказал президент.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.03.2022, 15:06
Финская компания, владеющая лесопильным заводом в Карелии, закрывает производство в России
01.03.2022, 14:10
Заявление сети гипермаркетов ЦСК о «финансовом кризисе» и росте цен вызвало реакцию УФАС Карелии
04.03.2022, 12:16
В Петрозаводске выстроились очереди у отделений банка, попавшего под западные санкции (ФОТОФАКТ)
26.02.2022, 14:47
Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте
28.02.2022, 19:27
Арестован житель Петрозаводска, подозреваемый в расчленении мужчины
28.02.2022, 17:07
Элиссан Шандалович прокомментировал отчисление российских студентов из Европейских вузов

Чтиво

Сегодня 14:40
Кофе со сливками
«Я — счастливый человек!»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — руководитель Управления Росреестра по Республике Карелия Анна Кондратьева.
Как не сойти с ума, читая новости
Сегодня 13:50
Подъезд или парадная?
25.02.2022 17:36
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»