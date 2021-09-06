Путин подался в тайгу с Шойгу

Президент России решил отдохнуть в Сибири после Восточного экономического форума.

Владимир Путин проведет на отдыхе после форума несколько дней. Как пишет «Коммерсант», компанию главе государства составил министр обороны Сергей Шойгу.

«Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее», — цитирует издание пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. По его словам, Кремль опубликует фото с отдыха главы государства, как только они появятся.

В марте Путин также проводил свой отдых с Шойгу. Они катались на вездеходе и гуляли по тайге.