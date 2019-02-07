Путин поддержал идею отмены НДФЛ для молодых семей при продаже жилья

Президент России Владимир Путин поддержал идею освободить молодые семьи от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже квартиры, даже если она находилась в собственности менее пяти лет.

Об этом Путин заявил на на форуме "Деловой России".

"Если речь идет о единственном жилье, то тогда мне кажется, что это вполне обоснованное предложение, я его поддержу", – сказал президент.

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