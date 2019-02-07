Путин поддержал идею отмены НДФЛ для молодых семей при продаже жилья

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Президент России Владимир Путин поддержал идею освободить молодые семьи от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже квартиры, даже если она находилась в собственности менее пяти лет.
Об этом Путин заявил на на форуме "Деловой России".
"Если речь идет о единственном жилье, то тогда мне кажется, что это вполне обоснованное предложение, я его поддержу", – сказал президент.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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