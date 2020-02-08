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Путин подписал указ о выплате ветеранам войны по 75 тыс. рублей

Новости. Общество
19:40, 08 Февраля 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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В честь 75-летия Победы президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате участникам Великой Отечественной войны (ВОВ).

Выплаты получат россияне, проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии, сообщает "Коммерсантъ".

Единовременную выплату 75 тыс. руб. получат инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, вдовы и вдовцы военных, погибших в Финской и Японской войнах, в ВОВ, а также вдовы и вдовцы инвалидов и участников ВОВ. 50 тыс. руб. получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто. Деньги ветераны должны получить в апреле–мае.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что по состоянию на 1 ноября 2019 года в России проживают 60 842 участника и инвалида ВОВ. На обеспечение всех выплат к юбилею Победы потребуется около 60 млрд руб. Об этом ранее сообщил глава Пенсионного фонда России Максим Топилин.

В 2019 году президент подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ВОВ. К Дню Победы они будут ежегодно получать 10 тыс. руб.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Feline Delirium
2020-02-08 20:56:17
75 тысяч на каждого. Доход путлеровского ворья за сутки. Хотя вру - часа за 4. Один вротенберг чего стоит...
новый
2020-02-08 20:09:57
Либерастня будет недовольна в любом случае.
Feline Delirium
2020-02-08 20:58:36
новый, пусть сначала получат. А не подохнут в приёмных больниц на полу. А вы проконтролируете каждую выплату, и отчитаетесь. И после этого можете хаять "злобных" либерастов.
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