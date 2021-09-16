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Путин подписал указ о выплате защитникам и жителям блокадного Ленинграда

Новости. Общество
19:30, 17 Сентября 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

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Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах защитникам и жителям Ленинграда в размере 50 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни постановляю произвести в 2021 году единовременную выплату в размере 50 000 рублей гражданам Российской Федерации, награждённым медалью „За оборону Ленинграда“ или знаком „Жителю блокадного Ленинграда“, постоянно проживающим на территории РФ, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья», — говорится в документе.

Путин поручил кабмину обеспечить финансирование расходов, а также определить порядок и условия осуществления указанной выплаты.

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