Путин похвалил Карелию за рост экономики и финансов

Президент России Владимир Путин похвалил Карелию за улучшение показателей промышленного производства и доходов бюджета в течение последних 3 лет.

Эти темы обсуждались на встрече главы государства с руководителем республики Артуром Парфенчиковым, которая состоялась в режиме видеоконференции. Стенограмма их разговора опубликована на сайте Кремля.

Парфенчиков доложил президенту, что эпидемия и закрытие ряда отраслей экономики не помешали росту ключевых экономических показателей. Тенденция роста, по словам губернатора, наметилась в течение последних 3 лет, после того, как сменилось руководство Карелии.

Путин отчасти согласился с такой оценкой.

"В целом динамика у вас положительная, с опережением работают некоторые отрасли...Это связано с инвестициями в основной капитал, которые также на хорошем уровне находятся. Положительная тенденция в увеличении внутреннего регионального продукта, что является принципиальным абсолютно", - отметил глава государства.

За что он еще похвалил республику, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".