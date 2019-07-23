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Новости. Общество
22:00, 23 Июля 2019
фото: © Михаил Метцель/ТАСС

Путин поручил губернаторам реагировать на сообщения СМИ о нарушениях прав граждан

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Президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам организовать мониторинг СМИ на предмет нарушения законодательства, прав, свобод и интересов граждан.

Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания VI медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации "Правда и справедливость", проведенного Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" 16 мая 2019 года, сообщает РИА Новости.

"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации... организовать при участии органов местного самоуправления мониторинг средств массовой информации в целях выявления сообщений о нарушениях законодательства Российской Федерации, прав, свобод и законных интересов граждан Российской Федерации, а также разработать механизм принятия эффективных мер реагирования в случае совершения таких нарушений", - говорится в документе.

Срок исполнения данного поручения – 1 октября 2019 года.

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Комментарии

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Мизантроп
2019-07-23 22:45:51
Ну слава те господи... дошли стало быть мои письма.

Leopol'd
2019-07-23 22:35:48
Мэр Москвы отреагирует на нарушение избирательных прав граждан своего региона сразу после выборов в мосгордуму.)))
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