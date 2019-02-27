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Новости. Экономика
22:00, 27 Февраля 2019
фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Путин поручил принять меры по снижению ипотечной ставки до 8%

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Президент также распорядился внести к 1 июля законопроект об ипотечных каникулах.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Банку России принять меры по снижению ипотечной кредитной ставки до уровня 8% годовых и ниже, пишет ТАСС.

Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал в рамках реализации послания Федеральному собранию. Первый доклад на эту тему должен быть представлен до 15 января 2020 года, далее – раз в полгода.

Глава государства также поручил обеспечить создание фининструментов, в том числе кредитных, чтобы поддержать индивидуальное жилищное строительство. Доклад на эту тему должен быть представлен президенту до 1 июля.

Помимо этого, правительству и Центробанку нужно внести изменения в законодательство для предоставления гражданам "ипотечных каникул" – отсрочку по платежам граждан, которые лишились дохода. Поручение должно быть выполнено до 1 июля.

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