Путин поручил расширить возможности использования материнского капитала

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность использования материнского капитала для оплаты услуг по подключению дома к газоснабжению, водоснабжению и канализации.

Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

В 2020 году материнский капитал будет проиндексирован на 3,8% и составит 466 617 рублей. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".