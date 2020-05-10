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Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики

Новости. Общество
11:54, 11 Мая 2020
фото: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня разработать общенациональный план действий, пишут РИА Новости.

"Правительству РФ разработать совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и с участием представителей общероссийских объединений предпринимателей и представить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения - 1 июня. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы регионов, пишут РИА Новости.

Напомним, сегодня Путин расскажет о дальнейшем режиме нерабочих дней.

 

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