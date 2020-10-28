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Путин поручил выделить регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Новости. Общество
22:00, 28 Октября 2020
фото: © kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин поручил незамедлительно выделить регионам 10 миллиардов рублей на меры по борьбе COVID-19.

"И что касается помощи регионам. Знаю, что практически согласована цифра в 10 миллиардов рублей, нужно это сделать и сделать это прямо сейчас", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

"Я сейчас говорю о региональной помощи, деньги должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, на тестирование, но именно на борьбу с COVID-инфекцией, именно на эти цели, а не на какие другие", - цитируют президента РИА Новости.

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