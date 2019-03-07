Путин потребовал не накручивать льготную ставку по ипотеке выше 6%

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Льготная ставка по ипотеке для семей с двумя и более детьми составляет 6%, важно, чтобы ВТБ и другие банки давали эту ставку и ничего сверху не накручивали, чтобы не было никаких навязанных услуг.
Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой банка ВТБ Андреем Костиным.
"Для семей, которые имеют двоих и более детей, у них льготная ставка 6%, всё остальное субсидируется государством. Здесь очень важно, чтобы и ваш банк, и другие финансовые учреждения страны давали именно чистую процентную ставку шесть процентов и ничего сверху не накручивали, чтобы никаких навязанных услуг не было. Это принципиально", — приводит слова президента пресс-служба Кремля.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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