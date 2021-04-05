Путин потребовал ускорить развитие Карелии

Президент России Владимир Путин поручил добиться опережающего роста доходов населения в десяти регионах страны, в числе которых находится Карелия.

Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации и региональным властям обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития и добиться опережающего роста реальных денежных доходов населения, а также инвестиций в основной капитал в ряде отстающих регионов. В число "депрессивных" территорий включена и Республика Карелия.

Текст соответствующего поручения Владимира Путина опубликован на сайте президента страны.

Ответственным за выполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и высшие должностные лица отстающих регионов, в том числе Карелии.

Доклад о ходе реализации поручения Владимир Путин намерен выслушать до 1 июля. Далее доклады должны происходить раз в полгода.

В число субъектов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского включены Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Республика Тыва, Чувашская Республика, Алтайский край, Курганская область, Псковская область и Карелия.

Напомним, в 2019 году Карелия была включена в число регионов с наиболее низким социально-экономическим потенциалом.

В 2020 году сообщалось, что правительство РФ намерено направить в два этапа 100 млрд рублей на финансирование программ развития 10 регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями, в том числе Карелии.