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Путин потребовал ускорить развитие Карелии

Новости. Общество
11:11, 06 Апреля 2021
фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин поручил добиться опережающего роста доходов населения в десяти регионах страны, в числе которых находится Карелия.

Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации и региональным властям обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития и добиться опережающего роста реальных денежных доходов населения, а также инвестиций в основной капитал в ряде отстающих регионов. В число "депрессивных" территорий включена и Республика Карелия.

Текст соответствующего поручения Владимира Путина опубликован на сайте президента страны.

Ответственным за выполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и высшие должностные лица отстающих регионов, в том числе Карелии.

Доклад о ходе реализации поручения Владимир Путин намерен выслушать до 1 июля. Далее доклады должны происходить раз в полгода.

В число субъектов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского включены Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Республика Тыва, Чувашская Республика, Алтайский край, Курганская область, Псковская область и Карелия.

Напомним, в 2019 году Карелия была включена в число регионов с наиболее низким социально-экономическим потенциалом.

В 2020 году сообщалось, что правительство РФ намерено направить в два этапа 100 млрд рублей на финансирование программ развития 10 регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями, в том числе Карелии.

 

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Комментарии

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Горожанин
2021-04-06 13:49:46
Чего опережать будем реальным ростом доходов?!
zanoza
2021-04-06 13:16:09
Потребовать то конечно можно, но при отсутствии стратегической программы развития региона, это просто невыполнимо! Давайте уже говорить это прямо, а не рассказывать сказки про районы опережающего развития, в которых уничтожены все предприятия и нет интереса для прихода инвесторов. На выделяемые средства нужно строить государственные промышленные предприятия, частник не потянет их строительство. Но к такому решению почему-то в стране не готовы.
Изя
2021-04-06 12:46:52
Воеводу и его компашку надо отправлять в отставку , иначе доводят все .
Президент заберите их в Маскву )))
Koira
2021-04-06 12:42:08
аха-ха, как клоунит
Вася
2021-04-06 12:33:00
"майские указы" и "прорывы" до 2036 г , ураа товарисчи...
Вася
2021-04-06 12:32:01
Картина Васи Ложкина "Великая прекрасная Россия".
врунофф
2021-04-06 12:37:30
Вася, у либерды со светлыми лицами Прекрасная Россия будущего :)
Вася
2021-04-06 12:29:29
Отрицательный рост в системе плинтусных координат.
Беня
2021-04-06 12:28:36
Значит наш добрый царь батюшка повелел заняться медвежьими углами и прочими забытыми "промежутками".
Но мне почему-то кажется шо тупые и злобные бояре зафакапят как обычно гениальный царское повеление. У них это, шо называется, "модус операнди" такой :)
Может кого-то их бояр, тех шо поплохше, уже посадить таки на кол или сварить в смоле для профилактики? Чисто шоб остальные бояре живей шевелили помидорками :)
кир
2021-04-06 12:43:31
Беня, всегда рад свежим мыслям. Изя его не понимает, - сказал наблюдательный кот. Да, бог, с ним. Не каждому дано.))
ПлачУ и ПлАчу
2021-04-06 12:10:27
Просто увольте Гнетову, она поддержкой алкоторговли тормозит развитие республики.
Вася
2021-04-06 11:49:40
Вечная молодость перестает быть утопией?
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