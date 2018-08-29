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Новости. Политика
16:20, 29 Августа 2018

Путин предложил смягчить законопроект о повышении пенсионного возраста

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Президент РФ Владимир Путин предложил смягчить законопроект о повышении пенсионного возраста и принять меры по защите прав граждан, которые не смогут выйти на пенсию, как планировали.

О своих инициативах глава государства сообщил в сегодняшнем телеобращении к жителям России.

Президент считает принципиальным сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года.

"Имею в виду льготы по налогам на недвижимость и землю…То есть, как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. Таким образом, ещё до выхода на пенсию они уже не будут платить налог за свой дом, квартиру, садовый участок", — сказал Путин.

Президент отметил, что поддерживает предложение о сохранении всех действующих региональных льгот.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Orava
2018-08-29 17:18:51
А его кто то слушал?
User
2018-08-29 17:44:11
Orava, я слушал и матерился.
Мизантроп
2018-08-29 17:07:48
Для многих сегодняшних кухонных диссидентов это может оказаться новостью, но пенсионное обеспечение не растет на деревьях. То, что сегодня у нас существуют пенсии и те характеристики, которые они имеют (возраст выхода на пенсию, размер пенсий, список льготников и т.д.) – это прямой и непосредственный результат борьбы наемных работников против союза крупного капитала и правительства; борьбы долгой и упорной.
Когда именно экономические законы заставят выйти на улицу людей: сейчас, когда большинство из них сыты и прилично одеты, или в будущем, голодным и в рваной одежде – сказать трудно, тут все зависит от степени сознательности и в конце-концов каждый решит этот вопрос сам. Но что рано или поздно население будет вынуждено выразить свою позицию активными действиями – это неизбежно.
Машенька
2018-08-29 17:07:04
Неужели ещё кто-то верит в будущее пенсионеров,не чиновников и др.блатных. конечно,а просто тех ,кто всю жизнь трудился и что-то создавал....получая теперь пенсию в 100-150 евро........
Изя
2018-08-29 16:50:42
Да вот, после этого выступления становится наплевать на то что он говорил и что скажет позже . Он себя показал с кем он , но явно не с народом .
Мизантроп
2018-08-29 16:46:39
Проверка связи была. Почему мат пролетает запросто, а выстраданное не проходит?
User
2018-08-29 16:44:31
После того, как нарушены собственные обещания, уже неважно что предложил лжец.
кир
2018-08-29 16:30:37
Нельзя быть добреньким с полудикими людьми. История показала.
Беня
2018-08-29 16:23:35
Деревья умирают стоя....
Гость
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