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Новости. Экономика
09:04, 21 Февраля 2019
фото: ТАСС / Дмитрий Рогулин

Путин предложил выделять многодетным семьям по 450 тысяч для погашения ипотеки

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Президент России Владимир Путин предложил за счет федерального бюджета выделять по 450 тысяч рублей каждой многодетной семье для погашения ипотечных кредитов.

"С учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства, считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождаются третий и последующий ребенок, а именно напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита", – заявил президент в ходе своего послания Федеральному собранию.

Путин предложить эту меру "задним числом с 1 января 2019 года, пересчитать и предусмотреть для этого средства в бюджете текущего года".

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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