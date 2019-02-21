Путин предложил выделять многодетным семьям по 450 тысяч для погашения ипотеки
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Президент России Владимир Путин предложил за счет федерального бюджета выделять по 450 тысяч рублей каждой многодетной семье для погашения ипотечных кредитов.
"С учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства, считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождаются третий и последующий ребенок, а именно напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита", – заявил президент в ходе своего послания Федеральному собранию.
Путин предложить эту меру "задним числом с 1 января 2019 года, пересчитать и предусмотреть для этого средства в бюджете текущего года".
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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