Путин предложил выделять многодетным семьям по 450 тысяч для погашения ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил за счет федерального бюджета выделять по 450 тысяч рублей каждой многодетной семье для погашения ипотечных кредитов.

"С учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства, считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождаются третий и последующий ребенок, а именно напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита", – заявил президент в ходе своего послания Федеральному собранию.

Путин предложить эту меру "задним числом с 1 января 2019 года, пересчитать и предусмотреть для этого средства в бюджете текущего года".

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