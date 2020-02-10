Путин присвоил детскому хирургу из Карелии звание заслуженного врача РФ

Хирург Детской республиканской больницы Илья Гольденбер удостоен почетного звания "Заслуженный врач Российской Федерации", сообщили в Минздраве Карелии.

Президент подписал указ о присвоении Илье Гольденбергу почетного звания.



В Детской республиканской больнице Илья Гольденберг работает много лет. Врач проводит до 200 операций в год, ведет пациентов с самым тяжелым течением заболеваний, консультирует и лечит больных в других медицинских учреждениях города Петрозаводска, в любое время суток выезжает для оказания экстренной хирургической помощи в районы республики.

Владея отменной операционной техникой, совместно с кафедрой детской хирургии и педиатрии ПетрГУ Илья Гольденберг разрабатывает и внедряет передовые методики проведения операций детям с гнойными воспалениями.

Ранее в Минздраве Карелии сообщили, что младенческая смертность в республике достигла исторического минимума.