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Путин присвоил детскому хирургу из Карелии звание заслуженного врача РФ

Новости. Общество
18:00, 11 Февраля 2020
фото: © Минздрав Карелии
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Хирург Детской республиканской больницы Илья Гольденбер удостоен почетного звания "Заслуженный врач Российской Федерации", сообщили в Минздраве Карелии.

Президент подписал указ о присвоении Илье Гольденбергу почетного звания. 

В Детской республиканской больнице Илья Гольденберг работает много лет. Врач проводит до 200 операций в год, ведет пациентов с самым тяжелым течением заболеваний, консультирует и лечит больных в других медицинских учреждениях города Петрозаводска, в любое время суток выезжает для оказания экстренной хирургической помощи в районы республики.

Владея отменной операционной техникой, совместно с кафедрой детской хирургии и педиатрии ПетрГУ Илья Гольденберг разрабатывает и внедряет передовые методики проведения операций детям с гнойными воспалениями.

Ранее в Минздраве Карелии сообщили, что младенческая смертность в республике достигла исторического минимума.

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