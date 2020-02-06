Власти Карелии заявили о достижении исторического минимума младенческой смертности

Младенческая смертность в республике достигла исторического минимума, сообщили в Минздраве Карелии.

По данным ведомства, в республике в январе-декабре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года улучшились основные демографические показатели. По информации Росстата, коэффициент общей смертности в 2019 году (впервые с 1998 года) составил 14,3 промилле, что на 3,4% меньше, чем в 2018 году.

Показатель смертности от болезней кровообращения снизился на 6,5%, от новообразований, в том числе злокачественных, - на 7,4%.

В прошлом году не зарегистрировано ни одного случая материнской смертности.

"Показатель младенческой смертности в Республике Карелия впервые с момента введения новых критериев живорожденности стал ниже, чем по России. Если по результатам 2019 года, по данным Росстата, показатель в Карелии составил 4,6 промилле, то по России данный показатель составил 4,9 промилле. Для сравнения, по итогам 2018 года в России был показатель 5,1, то в Карелии он составлял 5,6 промилле", - отметил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Ранее сообщалось, что Карелия лидирует по количеству заболевших раком шейки матки.