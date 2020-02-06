890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Стало известно, кто погиб в ДТП в Карелии
06.02.2020 16:26
Правоохранители рассказали, какую взятку дали министру транспорта Карелии 8
06.02.2020 18:17
Платежи по транспортному налогу в Карелии резко выросли: куда пойдут деньги 8
06.02.2020 11:52
В Петрозаводске началось строительство сразу двух новых детских садов 7
06.02.2020 16:03

Власти Карелии заявили о достижении исторического минимума младенческой смертности

Новости. Общество
08:20, 07 Февраля 2020
фото: Михаил Охлопков / ВК
Загрузка...

Младенческая смертность в республике достигла исторического минимума, сообщили в Минздраве Карелии.

По данным ведомства, в республике в январе-декабре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года улучшились основные демографические показатели. По информации Росстата, коэффициент общей смертности в 2019 году (впервые с 1998 года) составил 14,3 промилле, что на 3,4% меньше, чем в 2018 году.

Показатель смертности от болезней кровообращения снизился на 6,5%, от новообразований, в том числе злокачественных, - на 7,4%.

В прошлом году не зарегистрировано ни одного случая материнской смертности.

"Показатель младенческой смертности в Республике Карелия впервые с момента введения новых критериев живорожденности стал ниже, чем по России. Если по результатам 2019 года, по данным Росстата, показатель в Карелии составил 4,6 промилле, то по России данный показатель составил 4,9 промилле. Для сравнения, по итогам 2018 года в России был показатель 5,1, то в Карелии он составлял 5,6 промилле", - отметил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Ранее сообщалось, что Карелия лидирует по количеству заболевших раком шейки матки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-07 10:43:17
А кто ещё в живых остался, на улице машиной переедем. :)
zanoza
2020-02-07 10:41:17
Ну если по информации Росстата, тогда конечно "достигли исторического минимума".
Leopol'd
2020-02-07 10:26:56
А если вообще не рожать, то добьемся нулевых показателей!!!
87577
2020-02-07 09:09:32
В России смертность в 2019 достигла максимальных за всю постсоветскую история максимума , рождаемость тоже сильно упала . А в Карелии что то уменьшилось . С какого перепугу ? Просто рождаемость упала .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
31.01.2020, 16:37
Ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных показателей
01.02.2020, 13:19
СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса
01.02.2020, 12:51
В Петрозаводске желающие поздравить именинника превратили его машину в открытку (ФОТО)
03.02.2020, 15:30
Бывший премьер России Медведев оставил неприятный "подарок" карельским рыбакам
03.02.2020, 06:40
Находящийся в Китае житель Петрозаводска рассказал, что происходит там в разгар эпидемии коронавируса

Аналитика

06.02.2020 09:06
Капитал
Не торговые войны, а торговый мир 1
Более 340 карельских компаний в 2019 году заявили о своем интересе в выходе на международный рынок благодаря мерам государственной поддержки, которые они получили в Центре поддержки экспорта Корпорации развития Республики Карелия.
"Все бы отдал, чтобы этого не видеть"
05.02.2020 22:16
Будет хуже? Или лучше? 7
05.02.2020 13:09
"Как же карелы без дров?" 8
04.02.2020 13:52
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
04.02.2020 11:40
Вся аналитика

Чтиво

06.02.2020 14:54
Без политики
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 2
В Национальном музее Карелии представили книгу о судьбах североамериканских финнов в СССР.
Акела не промахнулся 9
05.02.2020 15:30
"Диагностика – это мое"
31.01.2020 14:56
архив чтиво

Медиа

ТРК "ЛОТОС PLAZA" - строительство третей очереди
05.02.2020 15:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»